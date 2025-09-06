El SIAPA negó que su base de datos haya sido vulnerada, luego de que en redes sociales se denunció un presunto hackeo y venta de información de usuarios.

El organismo informó que, tras una revisión de protocolos de ciberseguridad, se comprobó que no hubo robo de datos y que la información permanece resguardada.

La denuncia señalaba que el supuesto hacker ofrecía en sitios privados datos de un millón 240 mil personas por 500 dólares y pedía hasta 10 mil dólares para no difundirlos públicamente.

El SIAPA pidió a la ciudadanía atender solo los comunicados oficiales y no difundir desinformación.