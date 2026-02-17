El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) entregó al Congreso de Jalisco los resultados de dos auditorías externas practicadas al organismo, como parte de los acuerdos derivados del aumento a la tarifa aprobado en el 2025.

De acuerdo con el organismo intermunicipal, el contenido de ambas revisiones fue contrastado con el proyecto de reingeniería institucional. La primera corresponde a una auditoría financiera conforme a las Normas de Información Financiera, mientras que la segunda consiste en un diagnóstico sobre operación y prestación del servicio.

Los ejercicios contemplaron la evaluación de controles internos, activos, obligaciones, registros contables y estructura operativa. Según el SIAPA, los resultados permitirán determinar la capacidad y viabilidad financiera del organismo para cubrir costos operativos, atender la demanda en su zona de cobertura y analizar la posible incorporación de nuevos municipios. (Por Marck Hernández)