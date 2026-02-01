Enormes columnas de humo alertaron a los habitantes de Nextipac, en Zapopan; un enorme incendio se registró en el interior de un almacén y taller de madera ubicado en el cruce de las calles Juan Manuel Ruvalcaba y Del Agua.
Bomberos municipales atendieron la emergencia; el fuego consumía tarimas, láminas, materiales de reciclaje, herramientas, prácticamente todo a su paso.
Por el incendio fue cerrada momentáneamente la carretera a Nextipac en ese punto, mientras los tragahumo y las pipas realizaban las labores de control y extinción del siniestro.
Por precaución y seguridad fueron desalojados los trabajadores del taller y almacén de madera; afortunadamente no se reportaron lesionados ni intoxicados por el humo. Hasta el momento se desconoce qué pudo haber originado el fuego. (Por Gustavo Cárdenas)
