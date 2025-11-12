El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) convocó a los usuarios inscritos en su programa de Beneficencia a renovar su trámite para mantener el apoyo durante 2026. El periodo de refrendo estará vigente del 12 de noviembre al 31 de diciembre.

El beneficio está dirigido a adultos mayores, jubilados, pensionados, viudas y personas con discapacidad, y consiste en una tarifa preferencial para los primeros veintiún metros cúbicos de consumo mensual de agua. El organismo advirtió que quienes no realicen la renovación dentro del plazo establecido deberán tramitar nuevamente el beneficio como si fuera la primera vez, lo que implicará la suspensión temporal del apoyo.

Los interesados podrán realizar el trámite en cualquiera de los centros operativos del SIAPA, de lunes a viernes, en un horario de ocho de la mañana a cuatro de la tarde. (Por Edgar Flores Maciel)