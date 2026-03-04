El SIAPA reconoció que se han registrado episodios de olor en el agua potable en algunas zonas abastecidas por la Planta Potabilizadora de Miravalle, aunque aseguró que la situación no representa un riesgo para la salud.

El organismo atribuyó el fenómeno al deterioro en la calidad del agua proveniente del Sistema Antiguo, así como a trabajos de desazolve que elevaron la turbiedad y a la antigüedad de la infraestructura.

Como medidas correctivas, el SIAPA afirmó que reforzó la limpieza de filtros y clarificadores, realizó desfogues en la red y ajustó la dosificación de químicos, además de mantener monitoreos constantes de calidad del agua.