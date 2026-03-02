Con siete nuevos asesinatos violentos inició el mes de Marzo, en los municipios de Culiacán, Escuinapa y Mazatlán, Sinaloa, dos de las victimas identificados como Julio Cesar y Miguel Ángel, fueron atacados a balazos cuando circulaban sobre la autopista Benito Juárez, cerca del entronque con el aeropuerto.

Las autoridades de la Guardia Nacional y la Policía Estatal fueron notificadas que los ocupantes de vehículo; color blanco habían sido victimas de un atentado a balazos por los ocupantes de otra unidad que lograron darle a la fuga.

En el fraccionamiento Santa Fe, de la capital del estado, dos personas del sexo masculino de apariencia jóvenes fueron asesinados con impactos de armas automáticas, una de las victimas quedó al volante de una camioneta tipo Suv, de color negro y la segunda victima a un costado de la unidad.