La presidenta Claudia Sheinbaum insistió en sus críticas a la Organización de las Naciones Unidas, pues ya no cumple la función para la que fue creada.

“Pues la ONU dejó de cumplir su labor, la verdad. O sea, hoy se imponen los países con mayor fuerza militar y eso no puede ser. Después de la Segunda Guerra Mundial el objetivo era garantizar un espacio en donde cada Nación tuviera la misma representación. Ha habido problemas desde entonces, pero pues hoy estamos viviendo una situación en donde la ONU ha perdido cada vez más fuerza”.

Lo anterior ante el recrudecimiento del conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel. Sin embargo, reiteró que México mantendrá su postura histórica de defensa de la autodeterminación de los pueblos y la solución pacífica de las controversias. (Por Arturo García Caudillo)