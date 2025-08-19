Aunque personal de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas de Jalisco ya acudió al panteón de San Sebastianito, en Tlaquepaque, donde se detectó una posible nueva fosa clandestina, integrantes del colectivo Madres Buscadoras de Jalisco denunciaron que el sitio continúa sin ser procesado, así lo detalla la buscadora Adriana Ornelas.

“Pues mire, apenas ayer acudió la autoridad del área de desaparecidos y hasta apenas ayer se iban a meter los oficios y los permisos para que un juez determine qué peritos son los que van a venir a trabajar para que junto con Fiscalía pues empiecen a hacer el procesamiento de la fosa porque pues está resguardada, porque no han mandado a nadie”.

El colectivo criticó que la Fiscalía estatal tardara alrededor de seis horas en llegar al lugar tras el reporte hecho el fin de semana y exigió que se agilicen los trabajos forenses con el fin de recuperar los restos que pudieran encontrarse en el sitio. (Por Edgar Flores Maciel)