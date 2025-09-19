Fue la tormenta huracanada del pasado 3 de agosto la que arrancó de raíz una treintena de árboles y postes en la colonia Las Águilas en Zapopan. Este viernes 19 de septiembre, los camellones siguen destruidos, las banquetas reventadas. Mercedes García, comerciante de la zona, lamenta que los desperfectos no sean reparados a la fecha.

“Ahí se nos cayó el poste de la luz – ¿Con todo y todo, señora? – Con todo y cable y todo – ¿Y qué tumbó, qué había acá o qué? – Nos tumbó la barda, esa parte de ahí, nos tumbó el barandal y la finca, y un anuncio que teníamos ahí arriba; ese ya lo quitamos porque también quedó colgando muy feo. Pero ahorita lo que me preocupa más que nada y estoy buscando quién me pueda reparar esto – ¿La banqueta? – Porque ahí estaba el poste de luz; vinieron, quitaron el poste, pero dejaron el hoyo”.

Banquetas quebradas y con hoyos, los camellones reventados. Así está avenida Sierra de Tapalpa desde el 3 de agosto. (Por Gustavo Cárdenas)