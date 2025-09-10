La italiana Lucrezia Stefanini 148 del ranking WTA dio la sorpresa al derrotar en tres sets por 4-6 6-4 y 6-1 a la estadounidense Sloane Stephens 63 del mundo, en duelo que se detuvo el martes por lluvia y que se completó hoy; con su triunfo Stefanini, avanzó a los Octavos de Final del GDL Open WTA 500.

En duelo de raquetas Checas, Nikola Bartunkova derrotó en dos sets a Darja Vidmanova por 6-3 y 6-2. Mientras que la alemana, Maria Tatjana eliminó a la canadiense Rebecca Marino por 6-3 y 7-5. (Por Manuel Trujillo Soriano).