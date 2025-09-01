Aunque aún no hay fecha, es muy probable que el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales, comparezca muy pronto ante la Cámara de Diputados para responder sobre la corrupción al interior de la dependencia, así lo comenta el coordinador de Morena, Ricardo Monreal.

“Seguramente. Después del gabinete económico, que veamos lo de que veamos lo del presupuesto, también seguramente estará contemplado el gabinete de seguridad, en donde está el secretario de la Defensa y el secretario de Marina. Es decir, estamos en un ánimo muy amplio, flexible, y entendiendo lo que pasa en el país para que comparezcan a la Cámara de Diputados, repito, ya sea en el Pleno, ya sea en las comisiones”.

Los primeros en comparecer ante el Pleno de San Lázaro, como parte de la Glosa del Primer Informe de Gobierno de la presidenta Sheinbaum, serán el titular de la Secretaría de Hacienda, Edgar Amador, así como la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez. (Por Arturo García Caudillo)