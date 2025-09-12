La tenista colombiana Emiliana Arango eliminó 6-2 y 6-3 a la canadiense Marina Stakusic, quien previamente había vencido a la favorita Jelena Ostapenko, esto en el Torneo Abierto de Guadalajara WTA 500 que se juega en el Complejo Panamericano de Tenis.

Además la francesa Elsa Jacquemot sigue dando la sorpresa al dejar fuera a la sexta sembrada del torneo, la alemana Tatjana Maria, en tres sets por parciales de 3-6, 6-4 y 6-4 para instalarse en la siguiente ronda.

En las semifinales Arango Vs Jacquemot y de estados Unidos Iva Jovic la tenista mas joven del torneo con 17 años se medirá a Nikola Bartunkova.

Por otro lado la mexicana Giuliana Olmos junto a su compañera de Indonesia, Aldila Sutjiadi, avanzaron a la final del dobles en el torneo Abierto de Guadalajara WTA 500 al vencer en sets corridos por 6-3 y 6-4 a la pareja estadounidense de Quinn Gleason y Jessie Aney. (Por Martín Navarro Vásquez)