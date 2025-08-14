A DOS AÑOS, SIGUEN SIN IDENTIFICAR RESTOS DE CINCO JÓVENES ASESINADOS EN LAGOS DE MORENO

edgar01

A dos años de la desaparición y asesinato de cinco jóvenes en Lagos de Moreno, sus cuerpos continúan sin ser identificados oficialmente.

Las víctimas fueron privadas de la libertad y posteriormente halladas sin vida en una ladrillera del municipio.

Este jueves, el fiscal del Estado, Salvador González de los Santos, informó que el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses continúa con los exámenes periciales. Una vez concluidos, los restos serán enviados a la Fiscalía General de la República para que, con apoyo de autoridades federales, se determine si corresponden a los cinco jóvenes.

Los jóvenes fueron reportados como desaparecidos cuando acudían a un mirador.

Días después se difundió un video en el que aparecían maniatados y con el rostro cubierto; posteriormente se localizaron los cadáveres presuntamente de ellos, ya asesinados. (Por Edgar Flores Maciel)