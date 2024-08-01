La desatención y maltrato de la Fiscalía Estatal, empañó este jueves la disculpa pública que ofreció el Gobierno de Jalisco, por las omisiones en la búsqueda de Dalia Cruz Guerrero, Luis Ramón Enciso, así como Carolina y Bernardo, quienes desaparecieron en septiembre del 2010, reprochó Natividad Guerrero.

“Para mi el evento de hoy era importante porque debía dignificar la memoria de Dalia, Luis, Bernardo y Carolina, pero con estas disculpas públicas y menos el proceso de su preparación y la ruptura de los acuerdos, ninguna medida será suficiente para sanar el dolor y todas las afectaciones que sufrimos. Esto me duelo mucho”.

Doña Naty, acompañada por su esposo Ernesto y su nieto Diego, hoy ya de 18 años, señaló que el evento era importante para dignificar la memoria de su hija, de su yerno y de sus amigos, sin embargo la Fiscalía, les cambió tres veces la fecha, pretendía hacerlo en la calle 14 y hoy, trató de impedir el ingreso de la prensa para su cobertura. (Por Gricelda Torres Zambrano)