El estado de Jalisco se mantiene sin afectaciones tras el paro carretero anunciado para este 6 de abril por la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM).

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, hasta las 11:00 horas no se registraban bloqueos en accesos a la Zona Metropolitana ni en carreteras estatales.

La vigilancia se mantiene a través de la Policía Estatal de Caminos en distintos puntos estratégicos, incluyendo la caseta de Ocotlán, Acatlán de Juárez, Ciudad Guzmán, Chapala y la carretera a Nogales.

Autoridades estatales informaron que continuarán con el monitoreo permanente para garantizar la libre circulación en las vías de la entidad. (Por Edgar Flores Maciel)