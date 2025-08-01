A seis días de asumir su cargo, el nuevo director del SIAPA, Ismael Jaúregui Casteñada, confirma que para resolver la crisis por el agua turbia, se decidió priorizar las obras, lo que no significa que se eliminen de manera definitiva las que se tenían contempladas para los municipios

“Si se enteraron ahí de la redirección de algunos proyectos, no porque se vayan a dejar de hacer los que se tenían contemplados, simplemente priorizamos proyectos con la CEA para generar esta bolsa de 1,100 millones de pesos en diferentes proyectos en mejora del sistema de la zona metropolitana de Guadalajara, pero sencillamente se desfasó un poco la ejecución de proyectos al interior del esdtado. No se están eliminando”.

Cabe recordar que el titular de la Comisión Estatal del Agua, Mario López Pérez, reiteró que se reasignaron 1,100 millones de pesos al SIAPA, por lo que este año 80 de los 125 municipios de Jalisco como Puerto Vallarta y Zapotlán el Grande, se quedarán sin quedarán sin obras hídricas. (Por Gricelda Torres Zambrano)