A dos semanas del regreso semipresencial a clases, la Universidad de Guadalajara no reporta un solo caso positivo de Covid-19, asegura el rector general, Ricardo Villanueva Lomelí.

“Y el regreso a la Universidad dos semanas después no refleja ningún impacto en el crecimiento de la pandemia. Lo seguiremos haciendo semana a semana, estaremos monitoreando. En cada plantel obviamente estamos haciendo pruebas aleatorias y estamos monitoreando. Creo que hasta hoy la evaluación del regreso a clases de la Universidad puede ser considerado muy exitoso”.

Villanueva Lomelí afirma que se siguen el pie de la letra los protocolos sanitarios al ingreso a los planteles.

Hay uso obligatorio de cubrebocas, respeto a la sana distancia y la capacidad de cada aula no rebasa los 20 alumnos. (Por Gricelda Torres Zambrano)