Tras los señalamientos de un presunto caso de abuso sexual en las instalaciones del Hospital Comunitario de Huejuquilla, donde se acusó a un médico de agredir sexualmente a una joven indígena que iba a dar a luz, la Secretaría de Salud Jalisco emitió un posicionamiento donde afirman que ellos no tienen denuncias recibidas por este hecho.

En dicho comunicado afirman que el OPD Servicios de Salud no recibió denuncia formal de este caso y tampoco se le ha requerido a la dependencia información por parte del Ministerio Público, pues tampoco la víctima se ha querellado formalmente contra el galeno.

El OPD reconoce que el doctor señalado no se ha presentado a la unidad hospitalaria a laborar desde el pasado 14 de mayo, presentando diversos justificantes como permisos sin goce de sueldo, vacaciones y otros.

Finalmente afirman que el organismo no cuenta con elementos para determinar la responsabilidad del médico en el presunto ataque contra una mujer de la comunidad wixárika, pero afirman tampoco se le está encubriendo o favoreciendo para su evasión. (Por Héctor Escamilla Ramírez)