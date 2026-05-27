En un recorrido hecho por estaciones gasolineras de la zona Centro y Sur de la ciudad de Guadalajara, trabajadores han descartado desabasto o intermitencia en la llegada de combustible.

Incluso señalan que el servicio ha sido normal en todo el 2026.

Es voz de Clarita Ramos, quien trabaja en una bomba sobre Avenida Patria en la colonia Jardines del Tepeyac.

“Yo había oído las noticias que había desabasto de gasolina, -¿Pero no, ustedes no?- No, ayer nos llegó pipa -¿Todo normal?- Todo normal”.

En redes sociales, Pemex argumentó que frente a los rumores de supuesto desabasto de combustible, la parestatal tiene suficiente hidrocarburo para el abastecimiento nacional. (Por Gustavo Cárdenas)