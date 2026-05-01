Cruz Azul perdonó en varias ocasiones y no pudo sacar ventaja en la final de la Liga MX al empatar 0-0 con los Pumas en el juego de ida celebrado en el estadio Ciudad de los Deportes.

El juego también tuvo emociones por el lado de Pumas como un disparo de Robert Morales que estrelló en el travesaño en instantes finales, pero el arquero de la UNAM Keylor Navas terminó siendo la figura del encuentro.

Al final y fiel a su estilo el entrenador de Pumas Efraín Pumas entró a la polémica al quejarse de Cruz Azul que dijo se ha visto beneficiado siempre de los árbitros, sino estaría Chivas en la final.

“Me sorprende de una institución tan grande como Cruz Azul, de las más importantes de este país, que quiera tratar de sacar siempre ventaja de circunstancias cuando en esta Liguilla los que más han sido beneficiados son ellos. No hay que olvidar al minuto 30 contra Atlas, una mano que termina en contra y no la marcan. No hay que olvidar el penal de Chivas, la mano de Fernández, que a mí sí me la marcan contra América y a él no. Que todavía tengan la osadía de ir a quejarse, cuando ellos están aquí por esas circunstancias, porque si no, Chivas seguramente estaría peleando”.

El técnico Cementero Joel Huiqui ante eso, pidió no manchar la final.

“Mira, no hay que ensuciar la Final. Ha sido una Final maravillosa, me parece que los dos equipos están en la Final porque se lo merecen. Hicimos una gran campaña. Pumas hizo una gran campaña, sin problema. Cruz Azul, tercer lugar. Todos queremos ganar la Final, que ha sido muy transparente, muy honesta y creo que hoy el resultado es justo, obviamente nos hubiera gustado ganarlo, tuvimos muchas opciones de gol, tienen un gran portero, es la realidad y sacó todas las de gol”.

Ahora todo lo dejan para la vuelta el domingo en CU. (Por Martín Navarro Vásquez)