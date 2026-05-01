El alcalde de Poncitlán, Arturo Ascencio Gómez, informó que alrededor de 3 mil 400 menores del municipio presentan problemas renales que podrían derivar en insuficiencia renal crónica.

El edil explicó que, junto con la Secretaría de Salud y el Gobierno de Jalisco, se realizan tamizajes mensuales en escuelas para detectar anomalías y brindar seguimiento médico y apoyo alimentario mediante despensas orgánicas.

Ascencio Gómez señaló que el problema podría estar relacionado con diversos factores, entre ellos la contaminación del Río Santiago, el uso de agua contaminada en cultivos, la alimentación y posibles antecedentes genéticos en comunidades de la ribera.

También indicó que autoridades trabajan con productores agrícolas para revisar cultivos como el chayote, ante sospechas de afectaciones derivadas del uso de químicos.