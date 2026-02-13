La confrontación entre los dos principales grupos del Cártel de Sinaloa, iniciada a finales de 2024, ha dejado 2 mil 915 personas desaparecidas, de acuerdo con cifras oficiales.

Los documentos detallan que los municipios de Culiacán y Mazatlán concentran 71 por ciento de los casos.

La Comisión de Derechos Humanos de la Sinaloa advierte que la violencia de los últimos 17 meses agravó el fenómeno mientras especialistas señalan que las desapariciones buscan sembrar miedo en la entidad.