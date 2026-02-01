Un incendio afectó una refinería ubicada en el puerto de La Habana, en medio de la crisis energética que enfrenta la isla.

El Ministerio de Energía de Cuba informó que el fuego inició en uno de los almacenes de la instalación y que las causas permanecen bajo investigación.

Hasta el momento no se han detallado afectaciones mayores ni víctimas, mientras continúan las labores para evaluar daños en la infraestructura energética.