Ante el creciente número de denuncias por robo de vehículos en forma violenta que en el 2025, cerro con seis mil 276 casos, el Congreso de Sinaloa aprobó reformas al Código Penal que adiciona nuevos agravantes en este delito, con el que se eleva las penas de cuatro a ocho años más de prisión a la establecida de 15 años.

La reforma aprobada contempla adicionar un párrafo al artículo 207, del Código Penal de Sinaloa, para elevar las penalidades en diversos casos cuando se cometa este delito.

De esta forma se contempla aumentar de cuatro a ocho años mas de prisión, si a bordo del vehículo se encuentra una mujer, menores de edad, personas adultas mayores o personas con discapacidad.