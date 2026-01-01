El gobierno de Morelos celebró la declaratoria de denominación de origen de la cecina de Yecapixtla, y adelantó que ahora buscará el sello de calidad y autenticidad del pulque de Huitzilac.

La gobernadora Margarita González informa que con la declaratoria de “protección geográfica” para la cecina se le dará más identidad a este producto de Morelos, y ya se hacen los esfuerzos para que todos los productos de origen morelense tengan el reconocimiento oficial.

Agregó que económicamente tiene un impacto fuerte para todos los que venden cecina en el país y dijo que se trabajará con la Secretaría de Economía federal en proyectos específicos para que las tradiciones artesanales no se pierdan.