Pese al despliegue de más de 10 mil soldados durante 2025, Sinaloa registró un aumento de 67 por ciento en homicidios dolosos respecto al año previo, al pasar de 994 víctimas en 2024 a mil 663.

Se trata del mayor número de militares enviados a una entidad del interior del país en años recientes, sin lograr contener la violencia generada por la pugna entre facciones del Cártel de Sinaloa.

Para 2026, el despliegue se mantiene.

Esta semana arribaron otros mil 600 efectivos para tareas de disuasión y coordinación interinstitucional.