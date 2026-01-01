El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos mantiene una recompensa de 10 millones de dólares por información que conduzca a la captura de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, identificado como líder de Los Chapitos.
La agencia advirtió que el objetivo permanece prófugo y debe considerarse armado y peligroso.
Originario de Culiacán, es señalado por la DEA por tráfico de cocaína, metanfetaminas, marihuana y heroína hacia Estados Unidos.
En 2005 fue detenido en Zapopan por presunto lavado de dinero, pero quedó en libertad en 2008 por falta de pruebas.
ICE mantiene recompensa de 10 mdd por Iván Archivaldo Guzmán
El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos mantiene una recompensa de 10 millones de dólares por información que conduzca a la captura de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, identificado como líder de Los Chapitos.