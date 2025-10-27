A pesar de la crisis de violencia que existe en Sinaloa, para el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, sí se puede pacificar la entidad.

“Sí se puede pacificar y se va a pacificar. More, aquí lo importante es ver cuánto tiempo tuvo que pasar para que ocurriera una crisis como la que hay en Sinaloa el día de hoy, como la que inició el año pasado. Necesitamos fortalecer las instituciones de seguridad, que es lo que se está haciendo. Con el fortalecimiento institucional, con la policía estatal fuerte, con las fiscalías estatales fuertes de todo el país es como vamos a dar un mejor resultado”.

Tras comparecer ante la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, García Harfuch señaló que a pesar de la ola de violencia de este fin de semana en Sinaloa, la instrucción es darle prioridad a aquella entidad y por tanto, los sinaloenses pueden estar tranquilos porque se están reforzando el número de elementos. (Por Arturo García Caudillo)