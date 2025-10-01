Las finanzas públicas del país se mantienen sólidas y en una senda sostenible, aseguraron funcionarios de la Secretaría de Hacienda al defender ante senadores el Paquete Económico 2026. Es la voz de la subsecretaria de Hacienda, María del Carmen Bonilla.

“Las finanzas públicas de México se mantienen sanas y en una senda sostenible. La deuda pública y los fundamentos macroeconómicos conservan una trayectoria estable, mientras que el déficit se mantiene en niveles prudentes a pesar de un entorno internacional retador, con tensiones comerciales y eventos geopolíticos, en donde la economía mexicana ha mostrado una gran capacidad de adaptación”.

Las principales fortalezas del país, indicó la funcionaria, son la resiliencia del mercado laboral, la reducción del desempleo a 2.9 por ciento, uno de los niveles más bajos en la historia, y el crecimiento de la participación laboral femenina, que pasó de 43 a 46 por ciento entre 2018 y 2025.(Por Arturo García Caudillo)