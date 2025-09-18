El síndrome metabólico y la diabetes son algunos de los factores de riesgo para el desarrollo de alzheimer, un detrimento cognitivo e irreversible, explica Carlos Zúñiga Ramírez, coordinador de la Unidad de Movimientos Anormales y Enfermedades Neurodegenerativas del Hospital Civil de Guadalajara “Fray Antonio Alcalde”.

“El síndrome metabólico que va a estar caracterizado por la diabetes, la hipertensión, la dislipidemia (colesterol y triglicéridos), la obesidad, aunado a esto el tabaquismo, la ingesta excesiva de alcohol, los traumas craneoncefálicos, los cambios de los estados de ánimo, la pérdida visual y auditiva, el asilamiento social”.

Entre los factores de riesgo para alzheimer, sobre todo después de los 50 años de edad, están también la apnea del sueño o problemas con la tiroides, de ahí que Zúñiga Ramírez llame a la población a modificar sus estilos de vida. (Por Gricelda Torres Zambrano)