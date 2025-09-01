La extradición del narcotraficante Rafael Caro Quintero a Estados Unidos fue una decisión de seguridad nacional y tomada desde el gobierno mexicano, así respondió la presidenta Claudia Sheinbaum a la fiscal estadounidense, Pam Bondi, quien afirmó que esta acción ocurrió por orden del mandatario Donald Trump.

“Ya se habló mucho de eso. Se explicó que fue una decisión de seguridad nacional el envío de tan importante número de personas de la delincuencia organizada fue una decisión de seguridad nacional, y también había una petición del gobierno de los Estados Unidos, de la fiscalía de los Estados Unidos y de tomó la decisión de enviarlos por el Consejo Nacional de Seguridad a partir de la Ley de Seguridad Nacional, pero fue una decisión, sí había petición de ellos, pero la decisión se tomó aquí en el Consejo de Seguridad por razones de Seguridad Nacional”.

Sheinbaum también confirmó que hay más peticiones por parte de Estados Unidos para la extradición de otros delincuentes. (Por Arturo García Caudillo)