La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) exigió la liberación inmediata de Armando Castilla Galindo, director general de Grupo Vanguardia, al considerar su detención una acción arbitraria e ilegal que vulnera la libertad de prensa.

De acuerdo con el diario Vanguardia, Castilla Galindo fue detenido la mañana de este viernes en el aeropuerto de Monterrey por la fiscalía de Nuevo León, con apoyo de la Guardia Nacional, por presuntamente no atender una notificación ministerial.

El medio afirmó no haber recibido información oficial sobre las causas legales ni sobre la existencia de una orden judicial.

La SIP demandó respeto a las garantías legales y al ejercicio periodístico.