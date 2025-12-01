El presidente Donald Trump afirmó que Estados Unidos determinará qué compañías petroleras podrán entrar y operar en Venezuela.

Detalló que su país ejercerá un papel de intermediario en las negociaciones, en lugar de que las compañías negocien directamente con el gobierno venezolano.

Ante representantes del sector energético, el Mandatario les aseguró que tendrán “seguridad total” si invierten en la industria petrolera venezolana.