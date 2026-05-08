La Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres de Jalisco expresó preocupación por la propuesta de adelantar el cierre del ciclo escolar 2025 2026 y advirtió que la medida afectaría principalmente a las mujeres cuidadoras.

La dependencia señaló que las escuelas funcionan también como espacios fundamentales de cuidado y sostuvo que suspender clases por un periodo prolongado trasladaría nuevamente la carga del cuidado no remunerado a las familias, especialmente a las mujeres.

Además, indicó que el ajuste podría afectar la estabilidad económica y la organización de miles de hogares, además de agravar el rezago educativo que persiste desde la pandemia.

La secretaría informó que trabaja junto con autoridades educativas y el gobierno estatal para definir una ruta que proteja tanto a las familias como a niñas y niños en Jalisco.