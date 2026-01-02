Un sismo de magnitud 6.5 sacudió México la mañana de este viernes 2 de enero de 2026, con epicentro en San Marcos, Guerrero, informó el Servicio Sismológico Nacional.

En la Ciudad de México se activaron protocolos de emergencia tras la alerta sísmica.

La alcaldía Benito Juárez confirmó la muerte de un hombre de 60 años que tropezó al evacuar su departamento.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, reportó 12 personas lesionadas, caída de postes y árboles, cortes eléctricos y revisiones preventivas a inmuebles.

A nivel nacional, la Coordinación Nacional de Protección Civil indicó afectaciones menores en Guerrero y percepción del sismo en varios estados, sin daños graves.

Se contabilizaron más de 400 réplicas.