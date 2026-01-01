Este sábado 3 de enero comenzará el megacorte de agua programado por el Siapa en el Área Metropolitana de Guadalajara, debido a trabajos de mantenimiento mayor en cinco instalaciones estratégicas.

Las labores, que durarán alrededor de 13 horas, buscan prevenir fallas graves y modernizar infraestructura clave, como la subestación eléctrica de la Planta de Bombeo Chapala, con una inversión superior a 38 millones de pesos.

El organismo informó que el restablecimiento del servicio será gradual, pudiendo extenderse hasta el miércoles 7 de enero en algunas colonias.

Para mitigar afectaciones, se habilitarán pipas gratuitas y 20 cisternas en zonas prioritarias.

El Siapa exhortó a la población a tomar previsiones, hacer uso responsable del agua y mantenerse informada por canales oficiales.