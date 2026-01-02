Una intensidad de 6.5 en un sismo como el que se registró esta mañana en Guerrero es “severa”, pero solo para el lugar del epicentro, explica el director de la Unidad Estatal de Protección Civil en Jalisco, Sergio Ramírez.

“Es un sismo bastante fuerte, nada más quiero recordarles que hay algunos aspectos que tienen que ser tomados en cuenta. Hay información por ejemplo de tiendas de autoservicio, refaccionarias donde los productos cayeron de las estanterías, esto particularmente en la zona de Guerrero, en la zona de Acapulco donde sí se sintió bastante fuerte”.

El sismo con epicentro en San Marcos, Guerrero, se percibió también en otras entidades como la Ciudad de México, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Colima y Guanajuato.

En Jalisco en municipios del sur-sureste, zona metropolitana y Puerto Vallarta, de manera leve. (Por Gricelda Torres Zambrano)