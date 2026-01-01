Un niño de 7 años recibió un impacto de bala en el cráneo durante un intento de asalto ocurrido la noche del jueves sobre la autopista Guadalajara–Zapotlanejo, en el municipio de Tonalá.

La familia (padre, madre y tres menores) había quedado varada en el acotamiento tras una ponchadura de llanta cuando un sujeto armado se acercó para despojarlos de sus pertenencias.

El agresor, que portaba una pistola aparentemente de fabricación artesanal, amagó a los ocupantes del vehículo.

Durante el incidente, el padre se resistió y, en un presunto forcejeo, el delincuente accionó el arma. El proyectil impactó en la cabeza del menor, quien dormía en uno de los asientos traseros.

La familia, que se encontraba de visita en Guadalajara y es originaria de Estados Unidos, trasladó al niño al hospital más cercano en la zona del Cerro de la Reina.

El menor fue ingresado en estado grave al área de shock, donde continúa recibiendo atención médica.

Hasta el momento no hay personas detenidas por este ataque. (Por Edgar Flores Maciel)