La Comisión Nacional del Agua informó que el Sistema Cutzamala alcanzó un 97.3 por ciento de su capacidad total, con 762 millones de metros cúbicos almacenados, superando en 243 millones el nivel registrado hace un año.

El incremento se atribuye a las lluvias recientes en las presas Villa Victoria, Valle de Bravo y El Bosque, que reportan niveles de entre 94 y 99 por ciento.

Ante el aumento, la Conagua elevó el suministro hacia la Ciudad de México y el Estado de México a 15.7 metros cúbicos por segundo para evitar derrames.

Con estos niveles, el organismo aseguró que el abasto de agua proveniente del sistema está garantizado para los próximos dos años, tras una recuperación significativa posterior al periodo de sequía.