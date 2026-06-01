El Sistema de Tren Eléctrico Urbano informó que el 92 por ciento de las escaleras eléctricas y elevadores de su red ya se encuentran en funcionamiento, como parte del programa emergente de rehabilitación iniciado en abril.

El director del organismo, Amílcar López Zepeda, señaló que próximamente comenzará la sustitución total de dos escaleras eléctricas en las estaciones Lázaro Cárdenas y Periférico Belenes, trabajos que podrían generar cierres parciales en algunos accesos debido a la complejidad de las maniobras.

De acuerdo con el funcionario, el plan de rehabilitación avanza conforme a lo previsto y la meta fue ampliada de 95 a 98 por ciento de operatividad.

Las obras contemplan 100 días de trabajo y son independientes a los preparativos para el Mundial de Futbol 2026.