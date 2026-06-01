El conductor del transporte público que fue captado agrediendo a manifestantes durante una protesta por jóvenes desaparecidos en Tlajomulco de Zúñiga ya fue sancionado, perdió su licencia de conducir y fue dado de baja de su empleo, informó el secretario de Transporte de Jalisco, Diego Monraz.

El funcionario explicó que se tomaron medidas administrativas luego de que el operador fuera exhibido en videos golpeando a manifestantes, entre ellos familiares de uno de los jóvenes desaparecidos, además de presuntamente avanzar la unidad de transporte hacia el grupo que mantenía bloqueada la avenida Adolf Horn.

“A ese conductor se le sancionó, se le retiró la licencia y se dio de baja. -Ya no trabaja- ya no”.

Por otra parte, Monraz Villaseñor se refirió al caso ocurrido recientemente en Guadalajara, donde un funcionario del Ayuntamiento de Tlajomulco murió tras recibir un disparo durante un altercado vial que involucró a un operador del transporte público.

Señaló que corresponde a la Fiscalía del Estado realizar las investigaciones y determinar las responsabilidades correspondientes. (Por Edgar Flores Maciel)