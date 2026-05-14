La docencia en México es una de las profesiones más agotadoras, por lo que se impulsan acciones para cuidar la salud mental y emocional de las maestras y maestros, asegura el secretario general de la sección 47 del SNTE en Jalisco, Illich González

“Sí, por supuesto, es agotador, de veras! Solo quien es maestro o maestra entiende lo que implica ejercer esa función en esta época, con las barreras tecnológicas, con la presencia de la inteligencia artificial, con los retos que vienen hacia adelante. Nosotros impulsamos por lo menos tres acciones, una de ellas tiene que ver precisamente con el calendario escolar, con empujar una ruta que le dé el descanso y contrapeso que se requiere a la tarea en el aula”.

Los docentes también requieren descanso, por lo no quitaremos el dedo del renglón dice Illich González, para que el calendario escolar se ajuste de septiembre a junio. (Por Gricelda Torres Zambrano )