Un socavón localizado en la avenida Circunvalación Oblatos, a la altura del cruce con Puerto Ángel en Guadalajara, representa un grave riesgo para automovilistas y motociclistas, y ya provocó un accidente con saldo de una persona lesionada.

De acuerdo con vecinos, un motociclista cayó al no percatarse a tiempo del hundimiento, mientras que otros vehículos han sufrido daños por el mal estado del pavimento.

Pese a los reportes vecinales, hasta ahora no se ha registrado intervención de las autoridades municipales ni de mantenimiento urbano para reparar la falla.

Los residentes exigieron atención inmediata a esta vialidad para prevenir más accidentes y garantizar la seguridad en una de las arterias más transitadas de la ciudad.