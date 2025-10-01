En la postemporada del Béisbol de Grandes Ligas, los Guardianes de Cleveland derrotaron 6 carreras por 1 a los Tigres de Detroit con cuadrangulares de Rocchio y Naylor en la octava entrada para emparejar la serie, a un triunfo por bando.

Mientras que, los Yankees de Nueva York con algunos apuros derrotaron 4 carreras por 3 a los Medias Rojas de Boston para empatar a uno la Serie de Comodín y el pase a la Serie Divisional de la Liga Americana, se definirá en un tercer y y decisivo encuentro.

En el Viejo Circuito, Manny Machado conectó un jonrón de dos carreras, Mason Miller lució dominante de nuevo en el montículo y los Padres de San Diego blanquearon 3 por 0 a los Cachorros de Chicago en el segundo juego y empataron a uno la serie de comodines y mandan el desenlace a un tercer juego. (Por Manuel Trujillo Soriano)