La cantante Sofia Stainer fue elegida para abrir el concierto que esta noche realizará el cantante León Larregui, como parte de los artistas que se presentan en el Auditorio Benito Juárez de las Fiestas de Octubre y en entrevista con Notisistema, mencionó cómo le dieron la noticia.

“Pues se dio, se dio así, tenemos buena comunicación León y yo desde que saqué mi canción como solista de “Otra noche”, me agregó a redes y comenzamos ahí a comunicarnos, muy poco, pero súper bien, entonces al entrar yo a la disquera de Guanamor, ellos me dijeron, Sofi el 2 de octubre estas ocupada ¿o no? Y yo no, ah bueno porque le vas a abrir a León Larregui, y yo ¡ah, perfecto!”.

Además, Sofia Stainer celebra el lanzamiento de su EP Latinita, con el que fusiona géneros como el latin pop, flamenco y rumba. (Por Katia Plascencia Muciño)