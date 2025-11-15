Bomberos de Zapopan controlaron durante la madrugada de este sábado un incendio registrado en una residencia del fraccionamiento Puerta de Hierro, en el cruce de Senderos de los Robles y Sendero de los Pinos.

El fuego se concentró en un cuarto de estudio y en una habitación, donde mobiliario de madera resultó afectado, pero gracias a la intervención oportuna del personal operativo (que aplicó combate directo con agua a presión, ventilación y enfriamiento) el siniestro fue sofocado sin que se reportaran lesionados.

Tras asegurar la propiedad y descartar riesgos, el inmueble fue entregado a sus habitantes. (Por Edgar Flores Maciel)