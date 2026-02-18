El técnico de la Selección Mexicana de futbol, Javier Aguirre dice estar preocupado por la cantidad de jugadores lesionados y aclara que sólo convocará para el Mundial 2026 a quien esté al cien por ciento.

“Estoy ocupado en la rehabilitación de… ya son 6 o 7 jugadores con cirugías estamos de verdad muy pendientes de esta gente no los abandonamos, se que la clave es la canija rehabilitación. Entonces en ese sentido si estoy ocupado y porque no, también preocupado porque son varios, evidentemente la Selección Mexicana no depende de un sólo jugador. La Selección no es un lugar para rehabilitar es para jugar al cien por ciento, el que no esté al cine por ciento y no esté JUGANDO no puede venir”.

Se informó que el encuentro amistoso de la Selección del 22 de mayo contra Ghana, se disputará en el Estadio Cuauhtémoc. (Por Manuel Trujillo Soriano)