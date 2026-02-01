Analiza el senador de Morena, Raúl Morón, presentar una denuncia penal en contra de la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz viuda de Manzo, por acusarlo sin pruebas de ser responsable del asesinato de su esposo.

“Estamos revisando si esas acusaciones también tienen que ver con algún asunto de carácter penal, porque cuando tú acusas en falso también el código penal de Michoacán plantea que puede haber sanciones y también el Código Federal. Entonces estamos revisando cómo actuar porque creo que esto tiene que terminar y no es politizando las cosas como puede llegarse al fondo del asunto”.

Dijo atenerse al resultado de las investigaciones de la fiscalía de Michoacán sobre el asesinato del ex alcalde de Uruapan, Carlos Manzo y desear que esto ya termine, porque su honorabilidad y la de su familia están en entredicho. (Por Arturo García Caudillo)