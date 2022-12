El conservadurismo en otros países está peor que en México y eso debe quedarnos de consuelo, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Todo este grupo conservador, beneficiario de la corrupción, es progresista en comparación con los grupos conservadores de otros países, que nos sirva eso de consuelo. Es que cuando ve uno cómo está el mundo, nunca había estado el mundo como está ahora, desde que tengo uso de razón, ¡qué barbaridad! No voy a mencionar países ni continentes, pero a veces que como aquí es donde padecemos eso, pensamos ¡Qué barbaridad, cuánto atraso! No, estos son de avanzada en comparación con otro grupo. Imagínense lo de Perú, aunque corro el riesgo de que me declaren non grato”.

Al menos esa batalla la llevamos ganada, aseguró, al criticar que los conservadores peruanos tratan con racismo al depuesto presidente Castillo, igual que ocurrió hace dos siglos con Benito Juárez. (Por Arturo García Caudillo)