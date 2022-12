Zapotlanejo no recibirá la basura de la Zona Metropolitana de Guadalajara, advierte a Notisistema el presidente municipal, Gonzalo Álvarez Barragán, al hablar sobre los problemas que tienen sus homólogos para encontrar un vertedero.

“Yo no voy a recibir basura de la Zona Metropolitana. Es decir, Zapotlanejo no va a ser el basurero de la Zona Metropolitana. Sin el afán de ofender a nadie sino que creo que esto lo tenemos que tomar con responsabilidad. En algún momento lo dijo el gobernador, cada quién con basura, Zapotlanejo no tiene ese problema de recolección de basura, hemos trabajo bien con la empresa que está en este municipio, pero sí atentos a que no se tire más basura de la acordada en convenio heredaron”.

El vertedero de Zapotlanejo tiene una vida útil de 15 años.

Aunque es amigo del resto de sus homólogos, ya les dijo que si recibe basura de cualquier municipio metropolitano, su espacio se llena de inmediato.

La decisión está tomada y reitera su no rotundo. (Por Gricelda Torres Zambrano)